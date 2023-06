A budapesti Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán villamos üzemmérnökként szerezte diplomáját. Szakmai pályafutása során jelentős tapasztalatot szerzett az energiatermelés, az energetika területén, ideértve a hagyományos és a megújuló villamosenergia-termelést is – írja a hivatalos Facebook-oldalán a MVM Mátra Energia Zrt.

Mint fogalmaztak, az új vezérigazgató kiemelkedő energetikai tapasztalatokkal rendelkező szakember, aki kinevezéséig az MVM Tisza Erőmű Kft. ügyvezetője volt. A Tiszai Erőmű különleges helyet foglal el karrierjében, hiszen az évek során egyebek mellett projektmenedzserként, folyamatirányítási mérnökként, majd üzletfejlesztési igazgatóként is dolgozott itt.

Korábban vezető pozíciót töltött be a Miskolci Fűtőerőmű (MIFŰ) és a Miskolci Hőszolgáltató (MIHŐ) társaságoknál, irányította a kazincbarcikai Borsodi Hőerőművet és a Miskolc Holding Zrt.-t is. Eddigi munkája során már korábban is együttműködött a Mátrai Erőművel, többek között több blokk generátor cseréjét segítette. Társaságunk vezérigazgatói tisztségéből távozó Kiss Csaba a továbbiakban az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesi pozícióját tölti be – ismertették.

