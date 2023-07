Az ipari termelés volumene májusban 6,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól a KSH szerint, a munkanapokkal korrigált adat 4,6 százalékos mínuszt mutatott. Míg az export minimálisan, 0,3 százalékkal bővült, a belföldi értékesítés 18,4 százalékkal zuhant vissza. Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése öt, a bányászaté 33, az energiaiparé 32 százalékkal csökkent. A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 26 százalékát képviselő járműgyártás 10,5 százalékkal bővült az előző év azonos hónapjához mérten. Az elektronikai ipar csökkent, az élelmiszeripar is, noha ezen belül dohánytermékre nagyobb volt az igény, ahogy gyógyszerekre is. Jelentősen visszaesett a gumigyártás és a vegyipar is.

A hónap legnagyobb vesztese Észak-Magyarország volt, azon belül Borsod és Heves is 14 százalékos mínusszal zárt, ami a legnagyobb a meghatározó iparral rendelkező megyék között. A jövő sem túl biztató, bár az összes megrendelésállomány még meghaladta a tavalyit, az új külföldi megrendelések is nőttek, a belföldiek viszont 9,3 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbitól.

Az év első öt hónapjában az ipari termelés összességében 4,8 százalékkal csökkent, Hevesben pedig 8,7 százalékkal maradt el a tavalyitól.