Beszereztek egy új, teljes test csontsűrűségének mérését szolgáló készülék. Fontos cél volt a fekvőbeteg ellátás tehermentesítése is. A projekt javítja a hozzáférés esélyét, optimalizálja a járóbeteg szakellátás szerkezetét és kapacitását. Az orvosi eszközök, műszerek beszerzésében elsősorban a belgyógyászat, a gasztroenterológia, a kardiológia, a sebészet, az urológia, a reumatológia, a teljes ultrahang diagnosztika, a röntgendiagnosztika, a szülészet –nőgyógyászat, a fizioterápia-gyógytorna, a fájdalomterápia és a laboratórium érintett. Több szakellátás esetében az elhasználódott bútorzat cseréje is megvalósult. Az informatikai eszközök beszerzése a korszerű adattárolás, és adatkezelés érdekében történt. A most lezárul projekt révén a lakosság lakóhelyéhez közel olyan ellátásokhoz fér hozzá, amelyek fontosak az egészségi állapotuk javításához.