A Közlekedő Tömeg Egyesület értesülései szerint újabb vasúti mellékvonalak zárhatnak be szeptember elsejétől. Az IHO, illetve a Közlekedő Tömeg szerint hét mellékvonal követheti az augusztus elsejétől "személyi forgalomszünet" alatt álló tízet. A Közlekedő Tömeg meg is nevezte ezeket, s ezek között szerintük ott van az Eger-Szilvásvárad vonal is.

Érdeklődtünk Szaniszló László szilvásváradi polgármestertől, de elmondta: nem kapott értesítést a tervről és illetékest sem ért el a hír megjelenése óta.

Az IHO a MÁV-tól azt a választ kapta, hogy nem született döntés arról, hogy további mellékvonalakon kerülne sor közlekedésimód-váltásra. Nem egyes vonalak vagy vonalcsoportok, hanem a regionális vonalhálózat egészét illetően vizsgálják azt, hogyan lehet a leginkább üzembiztos, kiszámítható és fenntartható közlekedést biztosítani az utasoknak. Az augusztus elsejétől – tíz mellékvonalon – érvényes közlekedésimód-váltás is ennek a folyamatnak a része. A próbaidőszak tapasztalatait az év végén közösen értékeli ki a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium és a MÁV–Volán csoport.

Az augusztusi bezárásokat azzal indokolták, hogy nincs elég ember és jármű a fenntartásukhoz. A vasúttársaság járműparkja elöregszik, ezeket alig pótolják. Főként új motorvonat szerelvények álltak üzembe az elmúlt években. Ám egyes szakemberek szerint sokkal olcsóbb volna használt, a hazai kocsikhoz képest fele, harmadannyi korú nyugati járműveket vásárolni.

A szilvásváradi vonal volt már veszélyben, 2009-ben a felső szakaszát be is zárták, majd az esőzés nyomán egy fátlan hegyoldal rácsúszott 2010-ben. Míg akkor 450 millió forintból meg lehetett volna oldani a problémát, ehhez most tízmilliárd forint kellene. A felső szakaszra az önkormányzatok hajtánypályát álmodtak, de a malmok olyan lassan őröltek, hogy az elmúlt tíz évben annyira tönkre mehetett a pálya, hogy ez a lehetőség is elúszott a hasznosításra, most már kerékpárútnak is örülnének. Az alsó szakaszról a környékbeli településeken azt is gondolták, hogy bezárása esetén kerékpárút is lehetne a helyén. Eger és Szilvásvárad között napi négy pár vonat közlekedik, olyan időpontokban, amely nem megfelelő a hivatásforgalomnak, utas - például gyerekcsoport - jobbára szezonban, hétvégenként van a motorvonatokon. Tavaly harmincezren utaztak rajta.