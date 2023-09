Visonta Bányásznapi ünnepséget tartott az MVM Mátra Energia Zrt. Visontán. Megkoszorúzták a bányász hősök emlékművét, ahol Bóna Róbert visontai bányaigazgató beszámolt arról, hogy az erőmű a magyar energiatermelés tizedét adja, tavaly 4,8 millió tonna lignitből állítottak elő áramot, idén várhatóan4,5 millió tonna szénből 3,1 terawattnyi villamos energiát termelnek majd. Fölelevenítette a környék több mint egy évszázados szénbányászati múltját és kitért arra is, hogy folyamatban van a 650 megawattos földgázerőműre kiírt közbeszerzés.

Vécsi György vezérigazgató és Horváth László országgyűlési képviselő arról beszéltek, bíznak abban, hogy az erőműnek és a bányáknak is lesz jövője az átalakulás után is. Vécsi György szerint a lignit az utolsó hazai energiahordozó, annak energetikai hasznosítása után a vegyipar és más iparágak számára is bányászhatják. Horváth László szerint nem csak elképzelések vannak már a jövőt illetően, hanem kidolgozott lehetőségek is annak érdekében, hogy folytatódjon a bányaművelés.

Rabi Ferenc szakszervezeti elnök reméli, a zöld átmenet sikeres lesz, és kellő tájékoztatást kapnak a dolgozók. Kiemelte, a környéken 700 nyugdíjas szakszervezeti tagjuk van, az elmúlt időszakban közülük közel százat köszöntöttek jubileumi tagságuk (45-70 év) alkalmából.