Vécsi György vezérigazgató és Horváth László országgyűlési képviselő arról beszéltek, bíznak abban, hogy az erőműnek és a bányáknak is lesz jövője az átalakulás után is. Vécsi György szerint a lignit az utolsó hazai energiahordozó, annak energetikai hasznosítása után a vegyipar és más iparágak számára is bányászhatják. Ő a központi bányásznapon úgy érezte, megvan a támogatás a Mátra és a két bánya irányába, ami közeljövőre és a hosszabb időszakra jövőképet is vázol. Kiemelte, egy évvel ezelőtt óriási válság volt az energetikában egész Európában, ami ráébresztette a kormányt és az ipart, szükség van olyan háttérre, ami stabilitást tud adni az országnak. A pánik lecsengőben van, alacsonyabbak az árak, de a szenes blokkok addig fognak üzemelni, ameddig a gázerőmű el nem készül. A lignitet az egyetemekkel karöltve az autóiparban, vegyiparban is lehet hasznosítani, a bányászat fejlődik, új iparágak igénylik a nyersanyagokat. Zöldenergiából is el tudják majd látni a bányákat a naperőműveknek köszönhetően.