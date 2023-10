Szerencsi Gábor, a KTE Heves vármegyei területi elnöke elmondta, 670-en látogattak el a konferenciára, ahol 12 szekcióban 120 előadót, kerekasztal résztvevőt hallgathatnak meg. A közúti infrastruktúra tervezése, kivitelezése, a digitális zóna is téma lesz, de a jövő technológiáiról is vitáznak, szó lesz a társadalmi projektekről, üzemeltetésről, a közlekedésbiztonságról, mikromobilitásról is, illetve a szabályozásról. A fejlesztési projektek társadalmasításában szó lesz a keleti elkerülőről is. Mint a megyei elnök kifejtette, a mobilitás igénye, s annak kiszolgálása fontos dolog, nem csak a szabványokat kell építeni, figyelembe kell venni az elvárásokat is akár közúton, kötöttpályán, de a levegőben is. Ki kell szűrni, mi lesz 10-20 év múlva. Hozzátette, tudjuk, hogy 2035 után Európában nem gyártanak belső égésű motorokat, egyre több a digitális eszköz az autókban, ehhez az infrastruktúrának alkalmazkodnia kell, kütyüket kell beépíteni a szalagkorlátba, aszfaltba, útfelfestésbe, segítve az önvezető autókat.