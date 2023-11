Tizenegyedik alkalommal is megbírságolták már azt az egyéni vállalkozót, aki illegálisan halmozott föl hatalmas mennyiségű akkumulátorgyári hulladékot egy abasári telephelyen. Az elmúlt hetekben többször is ellenőrizték az egykori laktanya területén lévő csarnokot a Heves Vármegyei Kormányhivatal munkatársai, a november 2-i látogatásról pedig már határozat is felkerült a Heves Vármegyei Kormányhivatal honlapjára.