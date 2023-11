A 179. és 180. helyen futott be az Apollo Tyres és az MVM Mátra Energia, előbbi 111,975 milliárd, utóbbi 111,763 milliárd forint árbevételt könyvelt el, 36, illetve 51 százalékos ugrás egy év alatt, és helyezésben is 16-ot, illetve 38-at lépett előre a két cég. Beszámolójában a korábban Mátrai Erőmű néven futó cég azt írta, növelte villamosenergia-termelését, a 2022-es iratban szereplő 3417 gigawattóra elektromos energia elmarad az előző évi 3546 gigawattórától, a széntermelés is minimálisan csökkent. Noha a cég árbevétele nőtt, a szén-dioxid kvótákért is többet fizetett, így adózott nyeresége csak 3,2 milliárd forinttal emelkedett.