– A legnagyobb értékünk a munkavállaló. Kollégáink fele legalább 10 éve vagy annál régebben dolgozik nálunk. Az ütemes bővülés tekintetében ez sokatmondó. Jelenleg 11 céges buszjáratunk közlekedik 55 településre. A pandémia alatt felértékelődött az egészségtudatosság nálunk is, szűrőprogramokkal, életbiztosítással segítünk a dolgozóinknak, azt látjuk, hogy az ilyen lehetőségeket még nagyobb lelkesedéssel fogadják a járvány óta. A Számíthatsz Ránk Programban egészségügyi, jogi, pénzügyi anonim tanácsadás kérhető, ezt akár kollégáink családtagjai is igénybe vehetik. Vendéglátóhelyekre is kínálunk kedvezményeket a munkatársaknak, s támogatjuk a sportot, versenyeket, túrákat szervezünk – sorolta. Elmondta, családtámogatási programjuk nem csak az iskolakezdési vagy nyári tábor támogatását jelenti, de születési-segélyt is kaphat az anyuka, sőt a VIP bama-mama szobát is támogatják.

– A munkatársak több mint 30 százaléka nő, a gyermekvállalás után igyekszünk megkönnyíteni a visszatérést a munkába az egyébként is elérhető rugalmas munkavégzési lehetőséggel például. A gyártásban dolgozóknak is megkeressük a megfelelő munkarendet és munkaterületet, hiszen nekik sokkal nehezebb visszatérni a szülés után. Nem szab gátat a cég az alulról szerveződő kezdeményezéseknek sem. A Woman at Bosch csoportunk októberben például a nyíregyházi állatkertbe szervezett közös kirándulást. Rendkívül népszerű a Muti, hol dolgozol program, kollégáink büszkén mutatták meg családjuknak munkahelyüket. A belső képzési rendszerünkben nagyon sokan vesznek részt. Általa cégen belül elérhető az előrelépési és tanulási lehetőség, vezetői technikusi és CNC képzéseken vehetnek részt a kollégák, nekünk pedig abban segít, hogy házon belül találjuk meg a megfelelő személyt egy-egy pozícióra. Örömmel látjuk, hogy sokan élnek is vele, a képzések teltházasak – árulta el Orosz Andrea. Elmondta, a szellemi, mérnöki területen dolgozók számára adott a kiküldetések lehetősége is, melyek során rövidebb vagy akár több éves periódusban szerezhetnek tapasztalatot külföldön, Amerikában és Ázsiában is.