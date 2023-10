Idén húszéves a gyár, nemrég készítették el a tízmilliomodik elektromos kormányművet, van mire büszkének lenniük! Ünnepelnek?

Többféle programot is szerveztünk az idei jubileumhoz kapcsolódva. Az általános iskoláktól, a középiskolákon át az egyetemekig hirdettünk versenyeket, amelynek tematikája a kerek évforduló köré épült. Szeptemberben születésnapi ünnepséggel egybekötött családi napot tartottunk munkatársainkkal és családjukkal. Meghívtuk a maklári gyárba stratégiai partnereinket az évfordulónk megünneplésére. Úgy gondoljuk, mérföldköveinket nemcsak munkatársainknak, hanem partnereinknek is köszönhetjük. Van mit ünnepelni, mára világszerte a Bosch egyik legnagyobb elektromos kormányműgyárává váltunk. Ezenfelül a jövő elektromos kormányoszlopait fejlesztjük, együttműködve a világ vezető haszongépjármű-gyártóival. Megrendelőink között prémium és elektromos autómárkák, személygépkocsik és tehergépjárművek gyártói is vannak.

Milyen szerepet tölt be a térségben a maklári Bosch?

Heves megye egyik legnagyobb foglalkoztatója vagyunk, két telephelyünkön, Makláron és Egerben mintegy ezerhatszáz munkatársunk gyárt és fejleszt kormányműrendszert. Felelősséget érzünk azért, hogy a régióban élő családoknak hosszú távú és biztos megélhetést biztosítsunk, valamint az itt élők számára helyben tudjunk vonzó munkalehetőséget kínálni. Fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a térség fejlődését, különösen a fiatalok képzését. Éppen ezért szorosan együttműködünk a régió általános és középiskoláival, az egri Eszterházy egyetemmel közösen pedig duális képzést indítottunk. Szeretnénk, ha a környéken élő fiatalok megismernének minket. Nyílt napokat, iskolai versenyeket, pályaorientációs előadásokat, programokat szervezünk és támogatunk már a kisiskolás korosztálytól, a telephelyünk gyakran hangos a gyerekzajtól.

Orosz Andrea, a Bosch HR-osztályának vezetője

Forrás: Robert Bosch

Mennyiben más ma itt dolgozni, mint húsz éve?

Az induláskor egy kis létszámú, családias cégnek számítottunk, már akkor is figyelemreméltó technológiai háttérrel. Folyamatosan növekedtünk, újabb és újabb termékekkel és technológiákkal bővült a portfoliónk. Kinőttük az egri üzemet, új gyárat építettünk Makláron. A modern gyárban automatizált gyártósorokon folytattuk a munkát, elkezdtük a fejlesztést, tesztelést is. Napjainkban a legmodernebb körülmények között, digitalizált, mesterséges intelligenciával támogatott környezetben gyártjuk a kormányműveket, mint a járművek egyik legfontosabb részét. Újgenerációs termékeink a vezetés kényelmét és biztonságát szolgálják, éppen ezért vezető szerepre törekszünk a jövő technológiáinak alkalmazásában. Közvetlen kapcsolatban állunk a németországi anyavállalattal, valamint a világ összes kormányműgyártó telephelyével, így ténylegesen nemzetközi környezetben dolgozunk. A folyamatos modernizáció és a növekedés, az új technológiák megjelenése a munkatársaknak is lehetőséget teremt a fejlődésre, karriercéljaik megvalósítására, új kompetenciák szerzésére.

Milyen lehetőségeket biztosítanak az egyéni fejlődésre?

Számtalant! Szakmai és nyelvi képzéseket szervezünk, valamint többféle vezetőképző programunk van a gyártósori vezetői szinttől a felsővezetőkig. Nagyon népszerű a gyártósori munkatársak számára kidolgozott tehetségprogram, amelynek keretein belül CNC-gépkezelői, minőségügyi technikusi és műszakvezetői képzéseket tartunk. Ezenfelül folyamatosan szervezünk villanyszerelői, targoncavezetői képzéseket. A programok minden munkatársunk számára elérhetőek, ingyenesek és a munkarenddel jól összeegyeztethetőek.

Mivel tudják csábítani a fiatalokat?

Gyakornoki és duális hallgatói programunk lehetőséget kínál a pályakezdő fiataloknak, hogy kipróbálják magukat egy világszínvonalú munkakörnyezetben. A program rugalmas, az iskolával egyeztethető, a jól teljesítő gyakornokaink számára nagy eséllyel állást ajánlunk. Idén először indítottuk nyári diákmunkát, ahol kollégáink 15–18 éves gyermekei dolgozhattak nálunk egy hónapot.

Szerelési folyamat a maklári Bosch-nál

Forrás: Robert Bosch

Mit kínálnak a munkavállalóknak, mitől egyedi a Bosch maklári gyára?

Többféle kedvezményt nyújtunk a kollégáknak, emellett a szociális támogatásaink és egészségszűrő-programunk is egyedülálló. Ingyenes buszjárataink behálózzák a környéket, több mint ötven településről, komfortos, klimatizált és wifivel ellátott busszal tudnak eljutni a kollégák a munkahelyükre. Bevezettük az otthoni munkavégzés lehetőségét azokban a munkakörökben, ahol erre mód van. Korszerű pihenők biztosítják a gyártósori kollégák pihenését. Új, közvetlenebb együttműködésre alkalmas irodai helyeket is létrehoztunk. Kialakítottunk egy kávézót is, amely a munkavállalóink nagy kedvence lett, magam is szívesen beszélgetek kötetlenül a kollégákkal itt egy finom süti mellett.

Mit tapasztal, mik most a dolgozók legfontosabb igényei, elvárásai?

Gyorsabban változnak az igények, mint korábban, az új generációk munkába lépése, a világjárvány és az azt követő gazdasági változások miatt. Ezekre a változó igényekre gyorsan kell reagálnunk, ha meg szeretnénk tartani munkatársainkat, és magunkhoz vonzani a fiatalokat. Egyértelműen látszik, hogy nagyobb igény van a munka és a magánélet egyensúlyban tartására, valamint az egészségmegőrzésre. Szerencsére a Boschnál minden lehetőség adott, hogy ezekre az igényekre reagáljunk. Erre szolgál a képzéseink mellett egyedülálló egészségügyi szűrőprogramunk. Külön figyelünk a családosokra is, évekkel ezelőtt elnyertük a családbarát munkahely tanúsítványt. Ezek mellett azt is tapasztaljuk, hogy a munkatársak igénylik a rendszeres vezetői tájékoztatást. Erre egy már jól bevált fórumot szervezünk negyedévente, ahol a munkatársak kérdéseire közvetlenül a gyárvezetés válaszol.

Maklári Bosch-történelem

Húsz évvel ezelőtt egy futószalaggal és 35 alkalmazottal kezdte meg a termelést Egerben a Robert Bosch GmbH és ZF Friedrichshafen 50-50 százalékos tulajdonrésszel megalakított vállalata. A gyártás folyamatosan bővült, 2006 óta készítenek hidraulikus, 2012-től elektromos kormányműveket. A kapacitásbővülés miatt Makláron új üzemet építettek, ahol 2014 óta folyik a termelés. 2015-ben a Bosch lett az egyedüli tulajdonos. A Robert Bosch Automotive Steering Kft. a térség egyik legnagyobb vállalata, két telephelyen csaknem 1600-an dolgoznak.