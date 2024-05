Szombaton tartották szerte az országban az Orgonák éjszakája rendezvényeit. Az ingyenes programba több Heves vármegyei település is bekapcsolódott, így orgonahangversenyt rendeztek a Gyöngyösi Alsóvárosi Ferences Plébánia templomában is. Ferencz Beatrix, a Gyöngyösi Ferences Könyvtár munkatársa elmondta, hogy idén is örömmel csatlakoztak az országos kezdeményezéshez.

Orgonák éjszakája a gyöngyösi ferences templomban: Kovács László orgonaművész zenélt

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Nagyon fontosnak tartjuk megszólítani a gyöngyösieket, helyet adni az eseménynek, közösségi programot szervezni hívőknek és nem hívőknek egyaránt – részletezte Ferencz Beatrix.