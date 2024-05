Az Orgonák éjszakáját május 18-án, pünkösd szombatján rendezik meg határon innen és túl. A nemzeteken átnyúló eseménysorozat keretében e napon a hangszerek királynőjét négy kontinensen, mintegy 30 országban hallgathatják majd. Térségünkben Mátraballán és Vécsen csendülnek fel orgona dallamok.

Orgonakoncertet tartanak Mátraballán és Vécsen (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A mátraballai Szent Miklós püspök-templom 1911-es orgonáját 2017-ben a helyiek adományaiból sikerült felújítani. A hangszer Angster József és Fia orgona- és harmóniumgyárban készült Pécsett, tudtuk meg Pádárné Gyuricza Henriettől, Mátraballa polgármesterétől.

A Petőfi Kulturális Program keretében, a Nemzeti Művelődési Intézettel és a Filharmóniával együttműködésben pályáztak a renedzvényre, sikerrel. A településen az orgonakoncertet Herczeg Zoltán előadásában lehet meghallgatni május 18-án, 15 órai kezdettel a Szent Miklós püspök-templomban.

Vécsen is lesz orgonakoncert ezen a napon. A Szent Anna templomban 18 órakor kezdődik az esemény, amelyen Urbanics Tamás orgonajátékát és Kökényessy Júlia Márta énekest hallhatják az érdeklődők.

A Filharmónia Magyarország missziójának tekinti, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye, és közel vigye a klasszikus és kortárs zenét. Ezt a célt szolgálja az Orgonák éjszakája elnevezésű programsorozat is.

A különleges zenei csemegét 2019 óta tálalják a zenekedvelőknek a szervezők. Orgonaszó hallható ezen a napon a köztereken, piacokon, fürdőkben, állatkertben, játszótereken, szeretetotthonokban, és a zenélő szökőkutak is az orgona hangjával marasztalnak. Mindezek mellett természetesen hagyományos helyszíneken, országszerte és a határokon túli templomokban is rendeznek egyedülálló koncerteket. Az érdeklődés az évek múltával egyre nő, a helyi közösségek is csatlakozhatnak saját orgonájuk bemutatásának céljából, adta közre a Filharmonia Magyarország.