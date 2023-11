Heves vármegyében is növekedett októberben az intézmények lejárt adósságállománya. Szeptemberben még 2 milliárd 87 millió forinttal tartoztak beszállítóiknak az intézmények, egy hónappal később pedig már 2 milliárd 663 millió forintot kellett volna törleszteniük. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad lenullázta tartozásait, ezen kívül valamelyest faragott le adósságából a katasztrófavédelem és az Aranyhíd Szociális Intézmény is, de a kettő együtt így is 91 millió forinttal volt adós. Tízmillió forinttal 73 millióra növelte hátralékát a kormányhivatal, s 26 millióval az Egri Tankerületi Központ.

A legnagyobb adóssággal a kórházak rendelkeztek, a hatvani Albert Schweitzer Kórház immár 1,169 milliárd forinttal tartozott beszállítóinak, a Markhot Ferenc Kórház 407 millió, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház 387 millió, a Mátrai Gyógyintézet 206 millió, a Parádfürdői Állami Kórház 44 millió forinttal volt elmaradva a fizetésekben, ezek közül csak a mátrafüredi kórház faragott (kétmillió forintot) adósságából. A megyei rendőr-főkapitányság 254 millió forinttal maradt el a számlák kifizetésében.