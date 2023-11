Hogyan jut el a meleg és a tiszta víz az otthonainkba, miként állítják elő az áramot, és hogyan tudjuk újrahasznosítani a hulladékot? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a látogatók, akik a felkeresték az Erőművek Éjszakája valamelyik helyszínét.

Az energiahivatal és csatlakozó partnerei 2023. október 27-én negyedik alkalommal rendezték meg az Erőművek Éjszakáját, az ország legnagyobb és legnépszerűbb energiaipari rendezvényét. A látogatók ezen a napon betekintést nyerhettek az erőművekben, a fűtőművekben és a közműszolgáltatóknál zajló munka kulisszatitkaiba, így vízművek és hulladékfeldolgozó üzemek is megnyitották kapuikat.

Az érdeklődők választhattak a hagyományos energiatermelők, akár az atom, biomassza, hulladék, lignit vagy éppen víz alapú technológiát alkalmazó erőművek közül, megnézhették a városi távfűtőművek működését, bepillanthattak egy vízmű vagy egy víztározó működésébe; kiderül, hogy hogyan lesz a szennyvízből tiszta víz, és azt is megtudhatták, hogy mi van egy víztorony belsejében.

A hulladékfeldolgozással foglalkozó üzemekben bemutatták, miként lesz a hulladékból újra felhasználható, vagy energetikailag újrahasznosítható alapanyag, és megmutatták azt is, mi hogyan segíthetjük hatékonyan ezt a folyamatot.

Vármegyénkből részt vett a programon a kiskörei vízerőmű, a visontai hőerőmű, vagy épp a lőrinci gázturbinás erőmű is. Az MVM Balance Zrt. Lőrinci Gázturbinás Gyorsindítású Erőmű esetében a tartalék gázturbinás erőmű életével, mindennapi feladataival ismerkedhettek, végigjárhatták az erőmű fő- és segédtechnológia területét, sőt, a többi gyorsindítású erőmű makettjét is megtekinthették. Az MVM Mátrában az erőműn kívül a bányában is látogatást tehettek a külsősök.