– Mi 30 év óta folyamatosan bővültünk. A 2008-2009-es devizaválság idején is vettünk fel dolgozókat, amikor sok helyen másutt tömeges leépítések voltak. Tavaly be kellett látnunk, hogy minden erőfeszítésünk ellenére sem voltunk képesek munkaerőt találni, pedig folyamatosan bővítettük azt a kört, ahonnét beszállítottuk a munkaerőt a gyöngyösi gyárunkba. Ilyenkor egy cég két dolgot tehet. Az egyik: visszamond megrendeléseket. Ez azonban az összes költség emelkedése mellett, a termelés növekedésének hiányában, nem teszi lehetővé a béremelést. Ez utóbbihoz a termelékenységet és a volument növelni kell. Ehhez pedig a kézi szerelésben végzendő munkához ember kell. Ráadásul. ha nem tudunk többet gyártani, mert nem találunk embert, akkor a világban valahol előbb-utóbb létrehoznak alternatív gyártási opciót. Akkor mi nem növekedünk, stagnálunk, a szakszervezet részéről viszont folyamatos, jogos igény a bérek emelése. Ez egy ördögi kör. A vége az, hogy a gyárak megszűnnek. Azt gondolom, hogy a gyár jövője szempontjából végtelenül bölcs döntés volt a külföldi munkaerő alkalmazása. Hangsúlyozom: magyar munkaerőt akarunk ezentúl is alkalmazni, ha van. Azonban kamarai felmérések mutatják, hogy ma a magyar iparból mintegy 100 ezer ember hiányzik. A demográfiai trendek alapján évente 30 ezer ember kikerül a munkaerőpiacról. A külföldi munkaerő igénybe vétele tehát, szeretjük, vagy sem, kényszermegoldás. Egyébként a Fülöp-szigeteki munkatársak befogadása várakozáson felüli, gyártásba történő beillesztésük sikeres volt, munkájukat hatékonyan végzik, és a nálunk szerzett tapasztalataik is pozitívak – részletezte Horn Péter.