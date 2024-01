Ebben az évben az egri Vilati Gyártó Zrt kapta meg – az Apollo Tyres mellett a heves Megye Gazdaságáért díjat. Az indoklás szerint a társaságnál több, mint 50 éve folyik a minőségi és versenyképes munka az egyszerűbb alkatrész gyártástól a komplexebb szerelési projektekig. Fő profiljuk a szerelés, azonban fémszerkezeteket is gyártanak villamos kapcsolószekrényekhez és légkondicionáló berendezésekhez. Termékeiket a vasúti járművekben, valamint a közösségi közlekedés más szegmenseiben használják a megrendelők. A társaságnak több mint 220 munkavállalója van, a létszám a 2009-es válságtól eltekintve mindig növekedett. 2023-ban fejezték be a több mint 600 millió forintos beruházásukat, melynek keretében új gyártóüzemmel, korszerű technológiák bevezetésével, és jelentős energetikai korszerűsítéssel fejlesztették termelési infrastruktúrájukat, így már 23 ezer négyzetméteren folyik a munkavégzés. A Vilati Gyártó Zrt. Heves vármegye nagy múltú, meghatározó gazdasági szereplője, foglalkoztatója, ahol jelenleg is folyamatos a fejlődés és a növekedés.