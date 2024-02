Először végeztek alternatív járműhajtási technikus képzésben résztvevők az egri Bornemissza Gergely Technikumban. Az iskolában egy éve indult felnőttképzési csoport a hibrid és elektromos autók szervizelésére jogosult szakemberek képzésére, pénteken vizsgával zárult a tanfolyam. A tizenegy vizsgázónak be kellett mutatniuk portfóliójukat, valamint gyakorlati és elméleti tudásukról is számot kellett adniuk a bizottság előtt.

A képzés a szakmajegyzékben két éve jelent meg, az országban tíznél kevesebb helyszínen oktatják ilyen formában

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Uzelman Tamás, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Technikum igazgatója szerint történelmi pillanat részesei voltak a vizsgázók, a vizsgáztatók és az iskola oktatói.

- Érezve a kor változásait, láttuk, hogy lépni kell a gépjármű szervizelés területén is. Alternatív hajtástechnikusokat képeztünk, akik a hibrid és elektromos járművek karbantartását, szervizelését, hibafeltárását végezhetik. Ez hiányterület, a szervizhálózatban nagyon kevés szakember van, így először felnőttképzésben, szervizigényre indítottuk az oktatást. Jövő héten a volt és frissen végzett tanulóink számára indítjuk a következő tanfolyamot, szintén felnőttképzésben. Felvérteztük magunkat tudással, technikával, s már a nappali tagozatos tanulóknak is kínálni tudjuk a szakmát. Nem titkolt célunk, hogy megerősödve az egyetemi tanulmányokhoz is hozzájáruljunk a képzéstípussal – fejtette ki Uzelman Tamás.

Az igazgató elmondta, a képzés a szakmajegyzékben két éve jelent meg, az országban tíznél kevesebb helyszínen oktatják ilyen formában, ahogyan a Bornemisszában. A bemeneti követelményekről elmondta, a befejeződött képzésben részt vettek autószerelő, autóelektronikai műszerész, autótechnikus végzettséggel rendelkezők, de mérnök is volt köztük. A most induló tanfolyamon is végzett gépjármű mechatronikai technikusok képzik tovább magukat.

Nagyon oda kell figyelniük, ugyanis ez komoly, precíz munka

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

- A jövőben általános iskolából kikerülve is jelentkezhetnek a diákok, s menet közben dönthetnek úgy, megállnak a hagyományos járművek szerelésénél, vagy plusz egy évet ráhúzva az alternatív hajtású autók szerelésére is jogosítványt kapnak. Ez komoly, precíz munka, nem babra megy a játék, nagy feszültséggel dolgoznak, oda kell figyelniük. Az induló képzésre tucatnyi jelentkező van, de még be lehet csatlakozni – fogalmazott Uzelman Tamás.

Az igazgatótól megtudtuk, a tanáraiknak megvan a megfelelő alapképzettségük, a járműhajtás technikához szolgáló diagnosztikai programokhoz, eszközökhöz tartozó továbbképzéseken vett részt kollégájuk. Uzelman Tamás hozzátette, a képzés nem jöhetett volna létre a fenntartó szakképzési centrum támogatása nélkül. Az utóbbi hónapokban több 10 millió forintos fejlesztések valósultak meg, szervizük megújult, önálló oktatásra, vizsgáztatásra alkalmas egységet alakítottak ki, amelyet áprilisban terveznek átadni.