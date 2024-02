Az előző évekhez képest valamelyest kevesebb, 20 ezer 700 munkabaleset történt Magyarországon 2023-ban, a halálos munkabalesetek száma pedig csökkent, derül ki a munkavédelmi hatóság friss kiadványából. Az összesítés a január első napjaiig feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek adatait tartalmazza. Az előző két éveben ötszázzal, illetve ezerrel kevesebb munkahelyi baleset történt az országban, míg 2020-ban a tavalyinál néhány százzal kevesebb, 2019-ben viszont még elérte a 24 ezret a sérüléssel járó munkahelyi események mennyisége.

A halálos munkabalesetek mennyisége 2019-ben és 2021-ben is meghaladta a nyolcvanat, most viszont az utóbbi öt év legalacsonyabb számát mutatták ki, 62-t. 2020-ban a tavalyinál kettővel, 2022-ben hattal több embert ért halálos baleset. Emelkedett viszont a csonkulással járó esetek száma, a súlyos kimenetelűeké például felével több (36) volt, mint 2022-ben. Az egyéb súlyos munkabalesetek előfordulása viszont csökkent egy év alatt.

Vármegyénkben tavaly 710 regisztrált munkabaleset történt, héttel több, mint 2022-ben, a megelőző két évhez viszont picit javult a helyzet, hiszen akkor 10-20-szal több embert ért baj. A 2017-2019. közötti időszak 780-860 közötti számaihoz képest jelentős a javulás. A második félévben kevéssel több baleset történt, mint az első hat hónapban.

Halálos munkabalesetben növekedés

Halálos balesetek szempontjából viszont nem volt jó a 2023-as esztendő, hárman is életüket vesztették Heves megyében (ketten a második félévben), míg 2022-ben nem történt tragédia és 2021-ben egy, 2020-ban pedig két ember hunyt el munkabalesetben. 2013. óta három esztendő követelt több áldozatot, 2015-ben négy, 2016-ban hat, 2019-ben pedig öt ember halt meg munkavégzés, vagy munkahelyére tartva, utazás közben. 2013-ban a tavalyihoz hasonlóan három életet követelt munkabaleset Heves megyében. Halálos balesetből hét megyében is több volt, a legtöbb, 11 Pest megyében, a Heves megyeihez hasonlóan három pedig további három megyében következett be.

Súlyos csonkulásos baleset a megelőző két évhez hasonlóan tavaly sem fordult elő, és egyéb súlyos sem, míg korábban azért történtek ilyenek, évente legalább egy, de volt, hogy hat is. Kisebb súlyossági fokú csonkulást hét ember szenvedett el, ugyanannyi, mint tavalyelőtt. 2020. előtt ennél alacsonyabbak voltak a számok, de 2020-ban és 21-ben meghaladták a mostanit. A csonkulásos esetek számában Heves a középmezőnyben található.

A legtöbb esetet továbbra is a 10-50 és 50-250 közötti vállalatok jelentették, de a legtöbb halállal járó esemény a 10 fő foglalkoztatott alatti munkahelyeken fordult elő és a súlyos esetek jó része is hozzájuk köthető, a balesetek között arányaiban több volt náluk a súlyos, vagy csonkulásos esemény.

Korosztályt tekintve a 45-54 közöttiek voltak a legnagyobb veszélyben, a nyugdíjhoz pedig ennél is közelebb állókat nagyobb eséllyel érte halálos, vagy súlyos baleset. A legveszélyesebb ágazatok voltak a gépipar, a szállítás, a kereskedelem és az egyéb feldolgozóipar. A balesetet szenvedettek majdnem kétharmada volt férfi, halálos baj pedig szinte kizárólag őket érte, a 62 elhunyt közül 60 volt férfi, de a 36 súlyos közül is 29-en a kockázatvállalóbb nemhez tartoztak.

A leghalálosabb ágazatnak az építőipar számított tavaly 20 áldozattal, 11-en a szállításban dolgoztak, kilencen a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban. Hatan feldolgozóipari tevékenységet folytattak, öten pedig a hulladékgazdálkodásban végeztek munkát az áldozatok közül.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)