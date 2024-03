A régió gazdasági lehetőségei címmel szervezett üzleti és szakmai délelőttöt szerdán a Trans-Sped Kft a PwC Magyarország Kft. és az Egri Forráspont Kft. közreműködésével. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a digitalizáció, illetve a logisztika területén várható trendeket, és a pályázati lehetőségeket.

A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartott rendezvényen elsőként Kása-Polonkai Éva, a megyei iparkamara munkatársa ismertette Széchenyi Kártya Program MAX lehetőségeit, amely a mostani magas hitelkamat környezetben jól jöhet a vállalkozásoknak és bizonyos konstrukciói csak júniusig elérhetőek.

Csizmadi István, a Trans-Sped Kft. értékesítési igazgatója arról beszélt, hogy a cég egri irodát nyitott. Emellett kitekintést adott a gazdasági helyzetre, a csökkenő fogyasztás és beruházások a logisztikai szektort is befolyásolják. Beszélt a magyar gazdaság következő két évének várható alakulásáról is. Elmondta, az országos lefedettségű vállalat jelentős raktárkapacitással rendelkezik, ezek egy része saját, másik része bérelt építmény és építeni is tudnak, valamint szerviz szolgáltatásokat is nyújtanak. Kifejtette, az ágazatban fontos az intermodalitás (konténerforgalom növekedése, kombinált fuvarozás), illetve a digitalizáció, egyre több adat keletkezik, amelyek fontos döntéseket alapozhatnak meg, növelve a hatékonyságot (útvonaltervezés, innováció, elemzések, optimalizált készletezés). A fuvarozás és a logisztika számos kihívással küzd az üzemanyag áraktól kezdve az útdíjak növekedésén át a munkaerőhiányig és a klímapolitikáig. A demográfiai helyzet miatt egyre több külföldi munkavállaló érkezik Magyarországra, ami hatással lesz a hazai bérekre is. Befolyásoló tényezőt jelentenek az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzései, a fenntarthatósági előírások, valamint a geopolitikai feszültségek. Az elektromos kamionozásról elmondta, ezek a vontatók gyár és raktár közötti rövid fordulók lebonyolítására alkalmasak.

Csizmadi István kérdésünkre elmondta, a logisztikában az egész keleti régióban konkurens helyzet alakult ki, beruházások érkeztek, növekedniük kell a cégeknek. Vannak mozgások, leginkább az akkumulátor alapanyag kezelésben, ennek vannak speciális tárolási, szállítási igényei, ők is rendelkeznek ilyen kapacitásokkal, és szeretnének még ilyeneket létesíteni. Heves megyéből is voltak megbízásaik, ezt szeretnék erősíteni fizikai jelenléttel. A fuvarozóknak, logisztikai cégeknek sok hatékonyságnövelő intézkedést kell bevezetniük a versenyben maradáshoz, ami leszorítja a költségeket. A költségelemek növekedése miatt a piac elfogadó.

Az Egri Forráspont Kft. ügyvezetője, File István az uniós vidékfejlesztési forrásokról beszélt, amelyek könnyebben elérhetők, mint más gazdaságfejlesztési pénzek. Ebben az évben egy előre meghatározott menetrend szerint írják ki a pályázatokat, főképp az állattartóknak, más agrár tevékenységet folytatóknak és az élelmiszeripari cégeknek kedvezve. Néhány referenciát is bemutatott. A cég másik munkatársa a GINOP Plusz pályázatokat ismertette. Elhangzott, a GINOP-ban megjelenik majd egy támogatott hitelkonstrukció is, és elérhető egy képzési pályázati program. File István szerint van egy vállalkozói réteg, aki aktív és szeretne fejleszteni, de vannak szektorok, amelyek visszavettek a lendületből. Ők sok helyi céggel működnek együtt, s a pályázat teljes életútját átfogják.

A PwC Magyarország Kft. munkatársai, dr. Szále Patrik és Pap Attila, a PwC menedzserei az adózási digitalizációról, az e-ÁFÁ-ról, automatizálásról beszéltek, kiderült, hogy a pdf dokumentum nem számít majd elektronikus számlának, csak a strukturált adathalmaz. Az adózás változásait, számlázással való összefüggését azonban amellett, hogy kötelességet jelentenek, lehetőségként is föl kell fogni, ami hasznos lehet az ügyviteli folyamatokban. A pénzügyi, adózási folyamatok automatizációs lehetőségeiről elmondták, a mesterséges intelligencia kapacitást szabadít föl, egyszerűbbé teszi a dolgokat, optimalizálja a folyamatokat.