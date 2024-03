A VAMAV Kft. a MÁV Zrt. és voestalpine VAE GmbH közös vállalataként régóta stratégiai partnere a vasútépítés, üzemeltetés és fenntartás területén a hazai vasúttársaságoknak és vasútépítő cégeknek, írja a Magyar Építők. A szaklap cikke szerint a gyöngyösi társaság nemcsak innovatív termékeivel - a váltók működtetését megvalósító állítóművek, zárszerkezetek, végállás érzékelők -, gyártóként van jelen az iparágban, hanem tervezési, tanácsadási, karbantartási és logisztikai szolgáltatást is kínál partnereinek.

A VAMAV rendszeres továbbképzést tart a vasúti szakembereknek

A vállalat hat éve folyamatosan fejleszti képzési rendszerét, a modern kitérőrendszerek ugyanis speciális követelményeket támasztanak nemcsak a tervezéssel, a szállítással, a telepítéssel, hanem az ellenőrzéssel, a karbantartással és a szervizeléssel kapcsolatban is. A tananyagot folyamatosan frissítik az üzemeltetés során kapott visszajelzések és a technológiai fejlődések nyomán.

A 2-3 hónapos, gyakorlatorientált képzéseket nem csak a nagyobb kötöttpályás társaságok, hanem a beépítést végző cégek is igénybe veszik, és egy-kétévente megismétlik kollégáik. Az oktató termekben a résztvevőknek 3D-s ábrák, animációk segítségével egy-egy szerkezetnek olyan részeit is meg tudják mutatni, amelyek normál esetben nem láthatóak. A Magyar Építők írása szerint a VAMAV képzéseinek egyike, a kitérő szerkezetek erőátviteli rendszerének üzemeltetése és karbantartása, amelyen az elmúlt években több százan vettek részt. Magyarországon a kft. a kizárólagos forgalmazója a Spherolock és Hydrolink rendszereknek, emiatt is fontosnak tartották, hogy átadják azokat az ismereteket, amelyek segítik ezeknek a berendezéseknek a gördülékeny üzemeltetését. Emiatt kialakítottak egy tesztkitérőt is, hogy az elméleti mellett, a gyakorlati oktatást a legmagasabb szinten biztosíthassák ügyfeleiknek. A résztvevők az alapelvek megismerésén túl, általános karbantartási, telepítési és hibaelhárítási ismeretekre is szert tesznek.