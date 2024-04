A nemzeti parki termék védjegy programban a pélyi alakor tésztákat, bükkszentkereszti kozmetikumokat, tardonai marhákkal és tyúkokkal ismerkedhettek a jelenlévők. Tartottak gazdafórumot is, amelyet a a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Vármegyei Igazgatóságának és a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai tartottak, ismertetve az egységes kérelemmel kapcsolatos szabályokat.

A nap fénypontja a szürkemarha gulya kihajtása volt, a résztvevők viszonylag közelről szemlélhették a borjakkal érkező teheneket és a három bikát. Székely Károly Gonosz nevű kutyájával vett részt a hajtásban, mint mondta, szilaj fajta a szürke, nekimegy az embernek, kutyának is, nem is Gonosszal jött volna, de a másik kutyáját az előző napokban megtaposták a tehenek. Most különösen nehéz velük, hiszen a januárban született borjaikat 2-3 hónapig fokozottan védik. A gulya szokatását a hét elején kezdték, hiába volt jó idő korábban, megfelelő fű nem volt. Most még válogatnak a finomabb falatok között a marhák, de várják az esőt, hogy jobb legyen a legelő. Később mindent lelegelnek majd a 480 hektáros területen. Elárulta, tényleg nehéz gulyást találni, ezt szeretetből kell csinálni. Ő már gyerekként beletanult az állattartásba, magának is van 30 tejelő tehene. Amikor nem a szürkékkel van, akkor azokat gondozza. Gonoszról megtudtuk, négy éves, és van benne német juhászkutya és mali vér is. Tízből két kutya válik be és nem kímélik őket a marhák, évente kettő is elpusztul közülük sajnos. De a szürkemarhák nem félnek az ostortól, csak a kutyáktól. Éjszaka pedig fokozottan veszélyesek, aki bemegy a karámjukba, az nem jön ki onnan.