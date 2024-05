Újabb nemzetközi üzletlánc nyitott üzletet az egri Tesco hipermarketben, a MediaMarkt a negyvenedik üzletét alakította ki az országban. Csütörtökön reggel kilenckor vágták át a szalagot a bejáratnál és már indulhattak is befelé az érdeklődők, vásárlók.

Az elektronikai áruházlánc ünnepélyes megnyitója

Forrás: Tóth Balázs / Heves Megyei Hírlap

Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója elmondta, nagyon várták, hogy Egerben is jelen lehessenek, már csak a város méreténél fogva is. A brit áruházlánccal 2016-ban kezdték meg együttműködésüket a shop in shop megoldással. Ez azt jelenti, hogy az alapvetően élelmiszer kereskedő áruház az eladóteréből kihasít egy részt egy specialistának, ezek lettek ők. Az egri üzletük hibrid, nagyobb a hasonló kategóriájúaknál, 1200 négyzetméteres, és ötezer termék található a polcokra kihelyezve. Kínálatuk, szolgáltatásaik a normál méretű boltjaikra hasonlít. Szilágyi Gábor kifejtette, a házhoz szállítástól a szoftvertelepítésig negyvenféle szolgáltatást nyújtanak az egri üzletben, például az egyik telekommunikációs céggel együttműködve annak előfizetéseivel kínálják mobiltelefonjaikat, és a régi mobilokat is beszámítják.