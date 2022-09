Többfelé és több hullámban fordulhatnak elő zivatarok a nap folyamán, legkésőbb a délkeleti területeken - írta a met.hu. Délután, illetve kora este a Dunántúlon, illetve a Dél-Alföldön heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarok környezetében viharos széllökésre, jégesőre kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat.



Az este folyamán északnyugat felől stabilizálódik a légkör, s fokozatosan a déli területekre korlátozódik a zivatartevékenység.

Pénteken napközben legfeljebb a déli, délnyugati, határhoz közeli területeken fordulhat elő egy-egy gyengébb zivatar.



A hullámzó frontrendszer előterében meleg-nedves szállítószalag húzódik fölénk. Ez kedvező feltételeket teremt a labilis levegőben záporok, zivatarok kialakulásához, amelyekre egy adott ponton akár több alkalommal is lehet számítani. Lokálisan jelentősebb csapadékra is van kilátás az ismétlődő cellaáthelyeződések miatt. Sőt heves zivatarok is kialakulhatnak - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik Facebook posztjában, továbbá az érkező szaharai porra is felhívták a figyelmet.



Rázsi András egri meteorológus, fizikatanár korábban hosszabban is beszélt a jelenségről portálunknak.