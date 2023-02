- Megérkezett az újabb csapadékhullám hazánk területére, mely a tavaszias időben az alacsonyabb területeken esőt, a Mátrába viszont újabb adag havat hozott - írja közösségi oldalán Heves megye nagykövete, Demecs Norbert.

A mátraszentistváni sípark közösségi oldalára feltöltött videóján jól látszik, milyen sűrű pelyhekben hullik a hó.

A következő napokban is lehet még hó, de nagyjából olyan, mint a hét első felében - szép-szép, de inkább csak arra jó, hogy borzalmasan csússzanak az utak, lepel-szerűen betakarja a tájat, de se nem marad meg, se egy jó hóemberre való nem jön össze, írja a Köpönyeg.hu. Persze a Mátrában azért van hó, mint az a videón is látszik, bőven.

Lesz ellenben szél. Sok. Ráadásul nem is csak olyan tessék - lássék szelecske, hanem sok helyen viharossá is fokozódhat, kellemetlenül hideggé téve az amúgy 4-11 fokos maximumokat is. És itt természetesen nem áll meg a dolog.

Csütörtökön újabb hidegfront érkezik, de a szél marad, vagyis szinte mindannyian ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek leszünk, az érzékenyek pedig erős fejfájással is számolhatnak, amin a frontátvonulások is csak rontani fognak.