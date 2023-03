Egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet nyugat felől, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése. A Dunától keletre többfelé számíthatunk esőre, a hegyekben, helyenként északkeleten, keleten is halmazállapotot válthat csapadék. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, a csapadék súlypontja is a kelet felé tolódik, majd hajnalra ott is gyengül az intenzitása.