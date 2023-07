Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán több hullámban várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A cellákat általában viharos széllökések, intenzív csapadékhullás, valamint jégeső kísérheti. Heves zivatarok kialakulására elsősorban a késő délutáni, esti óráktól a délnyugati (itt nagyobb eséllyel várható zivatarrendszer is), valamint az északkeleti területeken van esély. A heves zivatarokhoz erősen viharos, akár károkozó szélroham, felhőszakadás és nagyméretű jég (> 3-4 centiméter, nagyobb jégátmérő északkeleten valószínűsíthető) is társulhat. A zivatartevékenység különösen a déli országrészben az éjszakai órákban is folytatódhat.

Mint írják, csütörtökön napközben már jellemzően sokkal kisebb számosságban kell zivatarokra számítani az északkeleti, illetve nyugati tájakon, ezek környezetében azonban lokálisan még előfordulhatnak heves kísérőjelenségek.

Felhívják továbbá a figyelmet, hogy frontátvonulás ugyan nem nehezíti a mindennapjainkat, de kissé hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, ezért azoknál, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik olajozottan, azok hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)