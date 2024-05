Pünkösdi családi napot rendeztek vasárnap Gyöngyöstarjánban. Aki ellátogatott az eseményre, bizony, hamar megbánhatta, ha alaposan beebédelt délben, hiszen szinte megszámlálhatatlan finomság várta a helyi egyesületek standjainál. A Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület például csülkös babos káposztával és tepertős gancával, a Gyöngyöstarjáni Karitász Csoport saslikkal és cukkinis fasírttal, a Nagyik és Unokák Énekkar töltött káposztával és hagymás krumpligancával, sőt, húzott rétessel várta a kulináris élvezetek kedvelőit. Kitett magáért a Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület is, hiszen náluk kenyérlángos, székelykáposzta, macok és fánk volt a menü, míg a gyöngyösi Black Jam Táncegyesület helyi csoportja pincepörköltet, a Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület pedig vadpörköltet főzött.

Már délután is remek volt a hangulat Gyöngyöstarjánban

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Akik a kínálatot végigették – ahogy mondani szokás: a fülük is kettéállt tőle –, nem kellett bánkódniuk az ünnepnapon felszedett plusz kalóriák miatt, hiszen a színpadon fellépők gondoskodtak arról, hogy tánccal ledolgozzák azokat. Mindjárt kezdésnek a Black Jam, majd a pávakör, illetve a nagyik és unokák csapatának előadása szolgált nemcsak muzsikaként, de talpalávalóként is. Ezután Kaczor Feri mulatós zenéje, majd a Bon-bon együttes nagy slágerei, végül pedig Tom White és bandája vérbő rockabilly muzsikája hangolta jókedvre a nagyérdeműt, a táncra perdülők körében, nem utolsó sorban, fokozottan égetve a kalóriákat. Az általános jókedvre végül este DJ Olly utcabálja tett rá egy lapáttal. A családi pünkösd remek hangulatához természetesen a kiváló gyöngyöstarjáni borok is nagyban hozzájárultak.