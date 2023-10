A riasztáson felül, egész Heves vármegye területére érvényes figyelmeztetést is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat, ugyanis a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer per órát.

Hidegfront érte el hazánkat, amely a vasárnap délelőtti, déli órákban át is vonul az országon. Kiemelten ebben az időszakban a front környezetében a hirtelen északias irányba forduló szelet már többfelé kísérik viharos (általában 60-80 kilométer per órás - lokálisan esetleg ennél erősebb, >80 kilométer per órás) lökések is. A front mögött a délután folyamán fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések az esti órákig még előfordulhatnak, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Kiemelték, éjjel és hétfőn kritériumokat érintő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Korábban arról számoltunk be, hogy vasárnap délutánra sarkvidéki eredetű légtömegek érik el Heves vármegyét.