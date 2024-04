Szombaton a változóan felhős ég mellett többórás napsütés várható. Északkeleten előfordulhatnak záporok. A nyugatias szél néha megélénkül. 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Záporok szakíthatják meg a többórás napsütést

Forrás: Shutterstock

A HungaroMet Facebook-oldalán is esőre figyelmeztet: A zártabb felhőzet kelet, délkelet felé lassan elhagyja térségünket, de addig az északkeleti megyékben még előfordulhat belőle eső, záporeső. Utóbbi tájakon a délután folyamán néhol az ég is megdörrenhet. Az összefüggő felhőzet mögött egyre inkább naposra fordul az idő a fátyolfelhők mellett, a legtöbb napsütésre a Délnyugat-Dunántúlon számíthatnak az ott élők. A csúcsérték döntően 22 és 27 fok között alakul, de a legtovább felhős részeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értéket is mérhetnek - írják.