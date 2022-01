Az ügyben a Heves Megyei Főügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit az Egri Járásbíróság egy hónapra elrendelt – tájékoztatta a Heolt Hoszné dr. Nagy Tímea bíró, az Egri Törvényszék sajtószóvivője.



A most letartóztatott személyt azzal gyanúsítják, hogy az általa is lakott hatvani társasház egyik lakásában megölte egy idős hozzátartozóját.

A bíróság döntésének indoka, hogy a gyanúsított kiemelkedő tárgyi súlyú, magas büntetési tétellel fenyegetett – 10-től 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó

szabadságvesztéssel büntetendő – bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, melyre tekintettel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a hatóságok elől megszökne, vagy elrejtőzne, figyelemmel a gyanúsított személyi körülményeire is.



A döntés végleges, mind az ügyész, mind a gyanúsított, mind pedig védője is tudomásul vette.