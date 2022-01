"Ezzel a szívvel-lélekkel készített videóval búcsúzunk a 2021-es évtől és köszönjük, hogy egész évben mellettünk álltatok. Higgyétek el, az a néhány elismerő szó vagy mosoly, amit a szolgálatban kapunk tőletek, nagyon sokat jelentett nekünk". - írják facebook bejegyzésükben.

A videóban Gál Kristóf szóvivő elmondja, hogy 2021-ben is ott voltak földön, vízen, levegőben, ahol szükség volt rájuk, és ahol egymásra is szükségük volt.

"Bárhol is dolgozzunk a rendőrségnél, egy csapat vagyunk. Együtt szolgálunk, segítjük egymást, hogy másokon segíthessünk, ehhez sokszor erő kell, testben és lélekben is. Van, hogy embert próbáló a munkák, és ilyenkor mégjobban esik a támogatásotok. Bármit is hozzon a jövő, mi itt leszünk veletek, értetek!" - hangzik el a videóban.