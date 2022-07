A Heves Járási Ügyészség megvádolt egy húszéves, tehát már felnőtt férfit is hatrendbeli lopás, kétrendbeli magánlaksértés és négyrendbeli kifosztás bűntettének az elkövetésével. A bűntényeket különböző időpontokban valósította meg Hevesen - minderről dr. Konkoly Thege László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást portálunknak.. Lakásokba lopózott be. Tavaly július 1-jén reggel például egy házból készpénzt, telefont csent, az ott alvó kislány füléből kilopta az aranyfülbevalóját is. A többi szundikáló lakó értékeit is elvitte a mellettük lévő asztalkáról. Az előző esztendő augusztusában besurrant egy másik lakásba, ahol meglopta a békésen szunyókáló (éppen ezért a bűncselekmény elhárítására képtelen) nagyapját is.

Az ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló terhelttel szemben két és fél év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés- és három esztendő közügyektől eltiltás büntetés kiszabására tett mértékes indítványt. Indítványozott emellett közel félmillió forint vagyonelkobzást is.