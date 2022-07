Nyáron nemcsak az autók forgalma növekszik meg a közutakon, a betakarítás idején sok mezőgazdasági járművel is találkozhatnak a közlekedők. Gyorsforgalmú utakon, ideális esetben, nem találkozunk ezekkel a különleges, speciális felépítményű járművekkel, járműszerelvényekkel. A vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon azonban gyakran feltűnnek, és méreteik miatt nem egy esetben a teljes úttestet elfoglalva tudnak csak haladni.

Ezen lassan haladó gépek jelenléte sokkal nagyobb figyelmet követel mindenkitől, hívja fel közleményében a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége. A közlemény szerint a nagyobb munkagépeket kellő körültekintéssel szabad csak megelőzni, a balesetveszélyes és meggondolatlan manőverek helyett érdemes türelmesen kivárni, amíg a túlméretes járművek vezetői le tudnak húzódni és biztonságosan meg lehet előzni őket. A mezőgazdasági gépek sofőrjeinek ugyanakkor érdemes figyelni arra, hogy széles eszközeikkel elkerüljék az útmenti táblák, korlátok, útszéljelzők megsértését. Amennyiben az adott út szélessége engedi, fontos, hogy ne a padkán közlekedjenek egy kerékkel. Szembejövő forgalom esetén a gépkezelőknek javasolt inkább a megfelelő helyre félrehúzódva többször megállniuk útjuk során.

A Heves Megyei Aratási Koordinációs Bizottság keddi, egri megbeszélésén Erdődi Zoltán, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság alezredese arról tájékoztatott, hogy az ülés előtti héten egyetlen baleset részese sem volt betakarítási munkában érintett jármű, pedig nagyon rossz hír, hogy sok a karambol a megyénk közútjain.

– Felhívásban is kértük a közlekedőket, hogy partnerként kezeljék a betakarításban részt vevő nagy méretű, lassan mozgó járműveket. Ez közlekedésbiztonsági szempontból is fontos, és mindannyiunk közös érdeke. A közleményünkben kérjük a mezőgazdasági járművek vezetőit, mielőtt elindulnak a telephelyükről, ellenőrizzék a járművük műszaki állapotát, a fékrendszert, a kormányművet és a világításokat is. Ha a mezőgazdasági géphez különböző munkák elvégzésére alkalmas tartozékot kapcsolnak, akkor azt úgy rögzítsék, hogy menet közben ne mozdulhasson el, ne eshessen le, illetve ügyeljenek rá, hogy a jármű világító berendezéseit ne takarják el. A közlekedés többi résztvevője számára nagyon fontos, hogy csak akkor kezdjék meg az ilyen mezőgazdasági gépek előzését, ha jól belátható a manőver biztonságos befejezéséhez szükséges távolság. Ilyenkor nagyobb oldaltávolságot is célszerű tartani, felkészülve az átlagostól eltérő közlekedési manőverekre. Számítani kell arra is, hogy a lassú járművek mögött feltorlódik a forgalom – összegezte Erdődi Zoltán.

A rendőr alezredes arról is beszélt, hogy az üzemanyagkannába történő tankolás szabályainak változása miatt a töltőállomásokon is számítani kell mezőgazdasági gépekre megjelenésére. Mint mondta, ezzel kapcsolatban az elmúlt héten nem kapott jelzést a rendőrség olyan eseményről, ami intézkedést tett volna szükségessé.