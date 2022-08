Meglőzhetők lettek volna a bűncselekmények azokban az ügyekben, amelyeket az elmúlt héten jeleztek a rendőrségen. A sértetteknek gyanakvóbbknak, elővigyázatosabbaknak kellett volna lenniük. E megállapítással folytatta hasznos bűnmegelőzési jótanácsokból álló sorozatát a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság. Mezeiné Kovács Nikoletta címzetes rendőr főhadnagy, megyei rendőrségi sajtóreferens arról tájékoztatta portálunkat, hogy több olyan lopás történt Heves megyében, hogy a tolvajok a nyitva hagyott ajtón jutottak be a kiszemelt házakba, épületekbe. Sajnos, néhány alkalommal a sértettek figyelmét elterelve lopták ki a zsebükből a telefonjukat, vagy éppen pénzüket. Nem árt jobban figyelni vásárlás közben sem, mert úgy járhatunk, ahogyan egy férfi és egy nő, akiktől észrevétlenül csentek el egy telefont és egy hordozható hangfalat. Fontos hangsúlyozni, hogy vendéglátóhelyek asztalain se hagyjanak őrizetlenül értékeket. Utóbbira is volt példa. Legyen gyanús, ha ismeretlen személy leszólít valakit valamilyen szokatlan ürüggyel.

– A pénzt, a bankkártyát, az iratokat olyan helyen tárolják, ahol a tolvaj nem tud észrevétlenül azokhoz hozzáférni, például a kabát belső zsebében, vagy ha ez kézitáska, azt tartsák mindig zárva! Tömegben lehetőség szerint többször ellenőrizzék táskájuk érintetlenségét! – hívta fel a figyelmet Mezeiné Kovács Nikoletta.

A nyitva felejtett kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat bárki otthonába, ezért zárják be akkor is, ha otthon tartózkodnak.

Közterületen gyakran parkolnak autók lehúzott ablakkal, nyitva felejtett ajtóval. Ezen járművek tulajdonosai tálcán kínálták fel az elkövetőknek a járművekben hagyott értékeiket. Pénzt, mobiltelefont, táskákat is zsákmányoltak.

Érdemes megfogadni a következőket: a gépkocsit minden esetben zárják be, az értékeiket ne hagyják az utastérben!

– A múlt héten történt néhány eset kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet különböző csalásokra is – folytatta a sajtóreferens. Mezeiné Kovács Nikoletta emlékeztetett arra is, hogy két nő internetes oldalakon nézett ki egy-egy megvásárolni kívánt terméket. Az eladók által kért összeget elutalták a megadott bankszámlára. Mindkét esetben pórul járt a vásárló, ugyanis nem kaptak semmit, pénzüket nem látták újra, és a hirdetők elérhetetlenné váltak. Ezeket a csalásokat megelőzni csak úgy lehet teljes bizonyossággal, ha az eladó és a vevő valamilyen módon megteremtik a lehetőségét a megvásárolni kívánt dolog személyes szemrevételezésének, ellenőrzésének, és az áru vételárát csak az áru átvételekor adják át, vagy utalják el.

Egy egri lakos internetes oldalon ismerkedett meg egy férfival, aki külföldi katonaként mutatkozott be. Azt mondta, hogy a leszerelése után a közös életüket úgy tudják elkezdeni, ha hazaküld egy csomagot, amiért egy bizonyos pénzösszeget kellene kifizetni, hogy az vámmentes legyen. A nő elutalta a pénzt, a csomag nem érkezett meg, és kiderült, hogy mese volt az egész történet.

A csalók előszeretettel ismerkednek az interneten, gyorsan kitapasztalják, mire vágyik a partnerük, és persze mindent meg is tesznek azért, hogy megfeleljenek a kiszemelt áldozat elvárásainak. Ál profilok mögé bújva, a világhálón mindenki azt mond magáról, amit akar. Könnyű minden szépet kilátásba helyezni, tökéletesnek látszani. Szerelmet ígérnek, és változatos legendákat találnak ki, amivel ráveszik a sértetteket, hogy pénzt utaljanak nekik. A bűntény áldozatával való ismerkedés, kapcsolattartás során persze gondosan ügyelnek arra, nehogy személyes kapcsolatba kerüljenek, és ezáltal lebukjanak.

Legyen gyanús, ha egy társkeresős ismerkedés során a partnerrel nem lehet semmilyen személyes kontaktust teremteni és meggyőződni arról, ki is ő valójában!

Legyen gyanús, ha valaki egy rövid, felületes ismeretség alatt pénzt kér!

Legyen gyanús, ha a kölcsönt kérő arra hivatkozik, hogy van pénze, vagy óriási nyereménye, csak éppen most nem fér hozzá, de majd visszaadja!

Egy telefonos csaló banki ügyintézőnek adta ki magát, és a beszélgetés alatt megszerezte az ügyfél bankkártya adatait. Miután a számlájáról leemelt egy nagyobb összeget, bontotta a vonalat, a telefonszámot pedig nem lehetett visszahívni.

Másik távbeszélőn folytatott beszélgetés alkalmával egy nő adatait kicsalta egy ismeretlen személy, és rávette egy program telepítésére, mellyel így hozzáfértek a bankszámlájához és onnan a megtakarított, lekötött pénzét elutalták.

A bank soha nem kér telefonon az ügyfelektől bankkártyaadatokat, illetve az online bankoláshoz szükséges azonosító adatokat sem! Ha ilyen hívást kap, azonnal szakítsa meg a beszélgetést, és hívja fel bankja ügyfélszolgálatát, hogy rákérdezzen a vitatott tranzakcióra!

Semmilyen programot ne telepítsünk, még a bank nevében telefonáló személy kérésére sem!

– Ne feledjék, kellő óvatossággal, egészséges bizalmatlansággal a legtöbb bűncselekmény megelőzhető! Ha mégis bűntény áldozatává válna, kérjük, értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számán – fogalmazott Mezeiné Kovács Nikoletta.