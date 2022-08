Negyven rendbeli minősített sikkasztás bűntette a vád az idős férfival szemben – tájékoztatta portálunkat szerdán kiadott sajtóközleményében a Heves Megyei Főügyészség.

Közlésük szerint a vádirat azt tartalmazza, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 2016-ban kötött megbízási szerződést a vádlottal. A megállapodásban az szerepelt, hogy az illető hivatásos gondnoki teendőket lát el Heves megyében. A dokumentum értelmében a feladatai közé tartozott a gondnoksága alatt álló személyek jövedelmének és vagyonának a kezelése a kormányhivatal által kiadott utasításnak megfelelően. Maguk a gondnokoltak jórészt fogyatékkal élő személyek voltak, akiket a bíróság cselekvőképességet teljesen, vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett.

A hivatásos gondnok egészen 2019 elejéig probléma nélkül elszámolt az egyes sértettek rábízott vagyonával, a benyújtott számadásait a gyámhatóság a megfelelő eljárásrendben meghozott határozatokkal elfogadta.

Ám hamarosan arra derült fény, hogy 2019 első félévében az immár vádlott személy szabálytalanul végezte a vagyonkezelést, s ezzel negyven gondnokoltját károsította meg. Nekik összességében több millió forintos kárt okozott, ami az egyes sértettek esetében a néhány tízezer és a több százezer forintos összeghatárok között mozgott.

A nyomozás azt is megállapította, hogy a terhelt gondjaira bízott emberek jövedelme jellemzően a rokkantsági járadékból és a családi pótlékból tevődött össze. Ezt adott esetben – egészségi állapotuktól függően – egyéb jövedelmek is kiegészíthették. A gondnokoltak kiadásaira ezek a bevételek nyújtottak fedezetet. A nevükben és helyettük eljáró vádlottnak a mindenkori egyenlegről rendszeres elszámolást kellett készítenie, ám 2019 első félévében ezt negyven személy esetében már nem tudta megtenni. Elsősorban azért nem, mert a kiadások egy részéről nem állt rendelkezésére semmiféle bizonylat, az egyes számlákról hiányzó összegeket a gondnok a saját céljaira fordította, a pénzt egyszerűen felélte. Előfordult az is, hogy a terhelt a számlára vásárolt eszközöket – például műszaki cikkeket – nem adta át a gondnokoltaknak, hanem azokat megtartotta magának.

Az Egri Járási Ügyészség negyven rendbeli, a bűncselekmény felismerésére és elhárítására fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett sikkasztás bűntettével vádolja a férfit. Vele szemben a vádhatóság – a kártérítésre kötelezés mellett – két év három hónap börtönbüntetés kiszabására és három esztendei közügyektől eltiltásra tett mértékes indítványt a bíróságra benyújtott vádiratában.

A Büntető Törvénykönyv 372. szakasza úgy rendelkezik, hogy alapesetben a sikkasztás vétségéért két év szabadságvesztés-büntetés szabható ki. Ha bűncselekménynek a fentebb említett minősített alakzata valósul meg, akkor a terhelttel szemben szankció egytől öt évig terjedhet.