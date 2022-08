Este a Kékes Kutató-Mentő Alapítvány önkéntesei a mentőknek segítettek egy sérült ember szállításában a kékestetői sípályánál. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók három alkalommal segítettek a társszerveknek lakásokba bejutni.

Nem maradt el a hétvége szabadtéri tűzeset nélkül sem, megyénk tűzoltói tizenkét helyszínen oltották a lángokat.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van. A száraz növényzet tüze könnyen a batakarításra váró gabonára is átterjedhet, illetve a betakarítási munkák maguk is fokozottan tűzveszélyesek. Ezeknél a tüzeknél nagy mennyiségű éghető anyag van jelen, számolni kell a nagy távolságokkal és a nehéz megközelíthetőséggel, ráadásul még az oltóanyag hiánya is nehezítheti a lángok megfékezését. A tűz terjedése gyors, amit a száraz időjárás és a szél még tovább gyorsíthat. A betakarítást és a termények szállítását végző munkagépekre, járművekre is kell hordozható tűzoltókészülék. Gabonatáblán, annak közvetlen közelében tilos dohányozni, beleértve a munkagépek vezetőfülkéjét is. Külterületen tilos zöldhulladékot égetni, belterületen csak ott szabad, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, de hőségben és szárazságban a legjobb, ha egyáltalán nem gyújtunk tüzet.