A Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztálya továbbra is eltűntként keresi a férfit a police.hu-n. Csütörtökön is kerestük a megyei rendőrfőkapitányságot az iránt érdeklődve, mikor közölnek konkrétumokat a szeptember 14-i, gyöngyösi helyszínelésről. Lázár Levente megyei rendőrségi sajtóreferens közölte: napokon belül, várhatóan a jövő hét elején sajtótájékoztatón számolnak be az ügy részleteiről. Addig a nyomozás érdekében nem nyilatkoznak.

Korábban írtuk

Két hete járta be az internetet, hogy felesége kétségbeesetten keresi férjét. Kereső csoportok indultak a férfi felkerésére, akit Gyöngyösön láttak utoljára. Már máskor is mondták, hogy az ő holttestét találták meg, azonban portálunk akkor hamar kiderítette, hogy egy idős nő vesztette életét saját otthonában. Így a férfi keresése tovább folytatódott. Olyan hírek is voltak, hogy több millió forint volt az építkezésen dolgozó eltűnt személynél. Szerdán azonban nagy erőkkel vonultak a helyszínelők a gyöngyösi Kenyérgyár utcába egy bűzölgő autó miatt, ahol kiderült, hogy nagy a baj. Hamarosan kiderült, hogy holttestet találtak a járműben. A Tények szerdai információ szerint körözték az autót.