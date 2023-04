A cselekményt Tepélypusztán, 2001 májusában – az akkori Fauna Hotel parkolójában – nem sokkal éjfél után követték el, s noha sem az áldozat, sem a gyilkosai, vagy a felbujtó nem vármegyénkbeli volt, eljárásjogilag mindig az elkövetés helye a meghatározó. Ezért is tárgyalta első fokon az ügyet a Heves Megyei Bíróság, s hozott ítéletet 2003 szeptemberében.

S, hogy mi történt Tepélypusztán azon az éjszakán? Az ítéleti tényállás szerint az emberölést végrehajtó két nyírségi vádlott, B. Ferenc felbujtására hívta el a fővárosból a 47 éves sértettet. Egy 500 millió forintos banki kölcsön intézése ürügyén Tepélypusztára csalták az áldozatot, B. K.-t, akit a hotel parkolójában várták. A gépkocsival érkező sértettet már saját autójukban súlyosan bántalmazták.

Később papírzsebkendőket dugtak B. K. szájába, illetve dobozragasztóval zárták el a légútjait. A holttestet az elkövetők saját kocsija csomagtartójába tették és Újfehértóra autóztak vele, hogy ott elrejtsék. A bíróság megállapítása szerint a két férfi 50 millió forint ígérete fejében hajtotta végre a tettet.

Az elsőfokú bíróság 2003. szeptember 11-én hozta meg elsőfokú verdiktjét B. Tibort, illetve É. Istvánt nyereségvágyból, előre kitervelten, társtettesként elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a büntetőtanács, s ugyanebben a cselekményben találtatott bűnösnek – mint felbujtó – B. Ferenc.

B. Tiborra, a per elsőrendű vádlottjára, akit kifosztásban is bűnösnek mondott ki a tanács, 16 év fegyházat mértek, s feltételes szabadságra bocsájtását is kizárta a bíróság. A másod- és harmadrendű vádlottak 15-15 év fegyházbüntetést kaptak elsőfokon. Mindhármukat a közügyek gyakorlásától is eltiltották a maximális 10 esztendőre.

Fellebbezéseket követően a Fővárosi Ítélőtábla járt el másodfokon, amely a 2005-ben meghozott jogerős ítéletében mindössze annyiban változtatott a döntésen, hogy 3 évvel mérsékelte É. István büntetését. Az elsőrendű vádlottra 16, míg a felbujtó B. Ferencre 15 év fegyházat szabott ki.

A jogerős ítélet indoklásából kiderül: a másodrendű vádlottnak a büntetés enyhítésére irányuló fellebbezését alaposnak találta a másodfokú bíróság. Ennek oka, hogy az ítélőtábla É. István javára nyomatékos súllyal értékelte a feltáró és felderítő jellegű beismerő vallomását. „Következetes a bírói gyakorlat abban a tekintetben, hogy a felderítő beismerő vallomásnak olyan mértékű enyhítő hatást kell tulajdonítani, amely az egyéniesítés és a differenciált büntetés kiszabási elveken is túlmutatva az elkövetővel szemben jelentős mérvű enyhítést eredményez.” – olvasható az ítéletben.

A Fővárosi ítélőtábla megállapítása szerint egyébként az elsőfokú bíróság igen széles körű, meggyőző és színvonalas indoklással cáfolta a felbujtó harmadrendű vádlott azon védekezését, mi szerint neki semmi köze sem volt az ügyhöz. „A híváslisták adatainak elemzése, nevezetesen a hívások pontosan megjelölt időpontjai, a cellapozíciók alapján a kezdeményezett és fogadott hívások helye kétséget kizáróan bizonyította, hogy B. Ferenc az elkövetés idején állandó, rendszeres telefonkapcsolatban állt B. Tibor I. rendű vádlottal” – áll a jogerős ítélet indoklásában.

A másodfokú bíróság verdiktje szerint B. Tibor és É. István a harmadrendű vádlott rábírása alapján elvállalták 50 millió forintért a sértett megölését, előre megtervezték a bűncselekmény részleteit, céltudatos magatartással a sértettet megtévesztve az 500 millió forintos banki hitelszerződés aláírásának ürügyén lakásáról elcsalták és megölték.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)