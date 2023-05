Mint ahogy azt portálunk is megírta, Gyöngyösorosziban most mindenki az ártatlan gyermek tragédiájáról, illetve a gondozatlan patakról beszél. Egyesek szerint a baj azért következhetett be, mert part nincs megfelelően lekövezve, nagy a dzsumbuj, ráadásul korlát sincs ott. Ennek ellenére a víztől alig néhány méternyire sorakoznak a lakóházak. Az egyik szomszéd szerint csak idő kérdése volt, hogy mikor veszti valaki az életét. Ráadásul az elmúlt napok heves esőzése következtében a patak jelentősen megáradt, és a sodrása is igen felgyorsult – írta a ripost.hu.

Sokan a családot okolják a kisfiú haláláért

,,Nagyon veszélyes egy kisgyereket kiengedni a partra" – állapította meg a Ripostnak egy fiatal lány, aki jól ismeri a gyászoló családot. A kis Valentínót a nagyszülők nevelték, ők próbáltak neki mindent megadni.