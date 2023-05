A vármegyei katasztrófavédelem hivatalos honlapja arról számolt be, hogy az intézmény, az egri Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium jó kapcsolatot ápol az egri katasztrófavédelmi kirendeltséggel és a tűzoltósággal, együttműködési megállapodással is rendelkeznek. Közel ötven diák elsőként Kovács Sándor tűzoltó alezredes, polgári védelmi felügyelő előadását hallgatta meg. Az alezredes részletezte az érettségihez szükséges közösségi szolgálat lehetőségét és annak menetét. Elmondta, hogy a katasztrófavédelem közösségi szolgálata nem csupán a mások iránti felelősségvállalásra, de saját maguk védelmére is megtanítja a fiatalokat. A foglalkozásokon a diákok megismerhetik a polgári védelem, a mentő tűzvédelem és az iparbiztonsági munkát, illetve, hogy mit tegyenek másokért vagy saját magukért baj esetén.

Ezt követően Molnár Péter tűzoltó százados, az egri tűzoltóság parancsnokhelyettese bemutatta a tanulóknak a híradóügyeleti helyiséget, elmagyarázta a riasztás menetét, majd egy tűzoltó gépjárművet is szemrevételezhettek a diákok. Megnézhették a gépjárműfecskendőn rendszeresített tűzoltáshoz és műszaki mentésekhez használt szakfelszereléseket, majd egy próbariasztást is végrehajtottak a tűzoltók.

A szakmai foglalkozásokat Sas Dániel tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő előadása zárta, a szakember egy videóval szemléltette, hogy egy szobában keletkezett kis tűz milyen gyorsan lángba boríthatja az egész helyiséget. Felhívta a figyelmet, hogy egy jó minőségű füstérzékelő már a lángok keletkezését követően, rövid időn belül jelzi a bajt. Zárásként az alezredes kitért arra is, hogy napjainkban rengeteg lítium-ion akkumulátorral működő hordozható eszközt használunk, melyek felügyelet nélküli, felelőtlen használata is tüzet okozhat, majd jó tanácsokkal látta el a fiatalokat, hogy hogyan előzhetik meg az ilyen káreseteket.