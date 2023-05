A rendőrség és a polgárőrség együttműködését tekintve az elmúlt esztendő az utóbbi időszak egyik legeredményesebb éve volt annak érdekében, hogy javuljon a vármegyében élők szubjektív biztonságérzete. Ezt önök nélkül nem tudnánk megvalósítani – értékelte a szűkebb hazánkban szolgáló polgárőrök munkáját Balogh Tibor r. ezredes.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének rendészeti helyettese azon a közgyűlésen mondott köszönetet a civil bűnmegelőző mozgalomban résztvevőknek, amelyen az itt működő száz egyesület elmúlt évi tevékenységét vették górcső alá.

Mint az egyesületeket összefogó vármegyei polgárőr szövetség elnökségének a beszámolójában szerepelt: a 121 település közül mindössze huszonháromban nem működik polgárőrség. A többi helyen általában egy-egy ilyen szervezet van, Gyöngyösön és Kerecsenden viszont két-két egyesület alakult. A lakossági visszajelzések azt tanúsítják, hogy ha a polgárőrök személyesen is találkoznak a településen élőkkel, akkor nagyobb bizalommal fogadják őket. Egyebek között ezért is van jelentősége a gyalogos és a kerékpáros szolgálatnak. A gépkocsival történő járőrözéskor is gyakorta szálljanak ki az autóból, hogy láthatóak és elérhetőek legyenek a lakosság számára.

Az évértékeléskor Völgyi Ferenc, a megyei szövetség elnöke elmondta, hogy az a napi szolgálat ellátása mellett – az előző két esztendőhöz hasonlóan - a karitatív tevékenység jegyében zajlott. Ezt részben a járványhelyzet, részben pedig az idős korosztály védelme indokolta. Mivel megsokszorozódott a teendőjük, tavaly mintegy tízezerrel növekedett a szolgálatban eltöltött órák száma.

Elsődleges cél a tagság fiatalítása

Völgyi Ferenc az életkoruk miatt kiváló idősebb kollégáik pótlására a fiatal nyugdíjasok, illetve a tanulóifjúság bevonását jelölte meg az egyesületek egyik fontos feladatául. A középiskolás fiatalok számára lehetőség nyílt arra, hogy az egyesületeknél teljesíthessék a kötelezően előírt közösségi szolgálatukat. Ennek jegyében Andornaktálya, Egercsehi, Noszvaj, Hatvan, Heves, Petőfibánya, Verpelét, Szajla, Szilvásvárad kötött már szerződést oktatási intézményekkel. A Kossuth Zsuzsa szakközépiskola rendvédelmi tagozatán pedig Varga Balázs, az Országos Polgárőr Akadémia osztályfőnöke, a megyei szövetség elnökhelyettese tartott toborzó előadásokat a diákoknak.

– Ez a szolgálat önkéntes, de csak addig, amíg nem vállaltuk el, onnantól ugyanis kötelezettségekkel jár. Elismerendő, hogy polgárőreink fegyelmezetten végezték a tevékenységüket – egészítette ki az írásos beszámolót Völgyi Ferenc, aki egyben utalt az idén rájuk váró feladatokra is. Egyebek között arra, hogy az országos szövetség elnöksége ezt az esztendőt a Gondoskodó polgárőr évének nyilvánította. Ez a település lakóival – elsősorban a fiatalokkal és az idősekkel – való kapcsolattartás szélesítését és elmélyítését, illetve az őket érintő gondok enyhítését segítő tevékenységet jelenti.