– A napokban olvashattuk a hírt, hogy a közeljövőben két közterület-felügyelőt fog alkalmazni az önkormányzat. Mi lesz a dolguk a felügyelőknek?

– A feladatuk lesz egyebek között, hogy visszaszorítsák a szemetelést és a közterületen történő alkoholfogyasztást, illetve a parkolási rend betartatása is rájuk hárul.

– Mi indokolja ennek a városban eddig nem alkalmazott intézménynek a bevezetését?

– Azért van erre szükség, mert felújítottuk a belvárosunkat, és azt tapasztaljuk, hogy vannak emberek, akik nem tudják ezt értékelni, szemetelnek. Ugyancsak probléma szokott lenni a városban, hogy egyesek nem tudnak viselkedni. Súlyos problémát jelent a közterületeken történő alkoholfogyasztás is. Ennek a helyzetnek a kezelése is a feladatuk lesz a közterület-felügyelőknek. Szeretnénk egyúttal elérni azt is, hogy a parkolási rend is ellenőrzés alá kerüljön.

– Miként választják ki az alkalmazottakat, illetve kikkel fognak együtt dolgozni az új munkatársak?

– Közzétettük már a pályázati felhívásunkat. Ebből kiderül, hogy legalább középfokú végzettség az elvárás, illetve a kiválasztás során előnyt jelent a közterület-felügyelői tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány megléte. Az elképzeléseink közt szerepel, hogy a leendő közterület-felügyelők együttműködjenek a polgárőrséggel és a rendőrséggel. Az is tudható, hogy a felügyelők hétköznap és hétvégén is egyaránt jelen lesznek a városban.