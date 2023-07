Egy 1978-ban 71. életévében járó, a forradalom napjaiban a városi pártbizottság alkalmazásában álló tanú szerint 1956. december 12-én ő a pártbizottság székházában volt, ám arról, hogy valamiféle lövöldözés történt a Széchenyi és a Csiky utca sarkán, csak röviddel az eseményt követően értesült. Nemsokára maga is odasietett, de sem vérnyomokat, sem töltényhüvelyeket nem látott, bár az is igaz, hogy ő – nézelődés helyett – inkább az emberekkel beszélgetett. Kijelentette, hogy tudott a kórházi orvosoknak a karhatalmisták brutális fellépése miatti memorandumáról, melyben maguk is munkabeszüntetést helyeztek kilátásba.

Akkor is ott volt, amikor a főorvosok mindezt a városi tanács elnökének irodájában – szovjet katonai vezetők jelenlétében – újfent kijelentették. A szovjet katonai parancsnok erre azt felelte: jó lesz, ha a doktorok óvatosabban bánnak a szavaikkal, mert köti őket az orvosi esküjük, másfelől pedig a nagy Szovjetunióból ő huszonnégy órán belül egy kórháznyi orvost hozat, ha kell.

A Heves Megyei Bíróság felmentő ítéletét egyébként – sok történelmi tanulsággal telt – három órás szóbeli indoklás követte. A tanácsvezető bíró, aki még a tárgyalássorozat megkezdésekor bejelentette, hogy ő maga 1959-ben született, tehát semmilyen módon nem lehetett részese az eseményeknek, részletesen taglalta az 1956. október 23. és november 4. között hazánkban végbement eseményeket, továbbá a karhatalmi alakulatok megszervezésének okait és módját.