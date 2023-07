– Eltaposlak, nem félek semmitől, mert már ültem börtönben is! – ordította a most már vádlott.

– Tőled se fél senki, menj be, ne kiabálj! – válaszolt nem kisebb hangerővel a most már sértett.

Ez a párbeszéd még 1983. április 2-án, harminckilenc esztendeje hangzott el egy Heves megyei faluban a két ember között. M. L. és P. V. voltak a főszereplők, akik hosszú éveken át a lehető legjobb szomszédságban voltak egymással, ám utóbb a telekhatárral kapcsolatban vita támadt közöttük. Így írt a Népújság az 1984. szeptember 6-i számában az ügyről, amelyben büntetőtárgyalást tartottak.

A megyei főügyészség vádiratában foglaltak szerint az említett napon M. L. alaposan felöntött a garatra. Kezébe vette a hosszú nyelű favágó fejszéjét, hogy azzal felaprítja a másnapra tüzelőnek valót. Miközben haladt a fáskamra felé, a szomszédban meglátta P. V.-t, aki épp a két kiskorú gyermekével játszott. Elindult felé, bezúzta a kaput, majd a fejszével teljes erejével, felülről lefelé a sértett fejére próbált ütni. Az ölésre is alkalmas szerszám – P. reflexének köszönhetően – csak a sértett jobb vállába csapódott, és a lapocka izomzatába hat centiméter mélyen behatolt. A helyszínre érkezett közben a megtámadott ember felesége is, aki felmosófával próbálta megvédeni az urát. Beavatkozása olyannyira sikerült, hogy rövid dulakodás után el tudta venni a favágó eszközt M. L.-től.

Az elsőfokú tárgyaláson a vádlott tulajdonképpen tagadta, hogy ő támadó szándékkal lépett volna fel, azt vallotta, provokálták a szomszédok, akik ráadásul őt is megsebesítették. Az orvos szakértő véleménye s az esetnél jelen lévők vallomása alapján állapították meg a fejszés szomszéd bűnösségét emberölés bűntettének kísérletében. Ezért őt, mint visszaesőt, öt év börtönbüntetéssel sújtotta, mellékbüntetésül ugyanennyi időtartamra eltiltotta a közügyek gyakorlásától a Heves megyei Bíróság büntetőtanácsa. Az ítélet ellen a vádlott és védője a tényállás téves megállapítása miatt és felmentés végett nyújtott be fellebbezést.

Másodfokon a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, így az jogerőre emelkedett.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)