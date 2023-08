A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya augusztus 9-én vett őrizetbe egy gyöngyöspatai lakost. A 27 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy június 24. és augusztus 9. között több gyöngyöspatai ingatlanba is betört, és azokból különböző értéktárgyakat zsákmányolt –informálta portálunkat Lázár Leventei vármegyei rendőrségi sajtóreferens.

Az is kiderült, hogy legutóbb egy helyi családi ház műhelyébe ment be, és onnan motoros fűrészt, fűkaszát, csavarozógépet, illetve kéziszerszámokat vett magához, de az udvaron parkoló két autóból is vitte, ami mozdítható volt.

A sajtóreferens hozzátette, hogy az adatgyűjtést követően a rendőröknek sikerült azonosítaniuk, majd pár órán belül a településen elfogniuk a gyanúsítottat, akit kihallgattak, majd kezdeményezték a letartóztatását. Továbbá az egyenruhások a kutatás során az ellopott tárgyak jelentős részét is megtalálták.