A kiskorú lopásra történő rábírása bármely felnőtt részéről önmagában is bűncselekmény, de egy apa részéről társadalmilag különösen elítélendő magatartás, aminek nem csak büntetőjogi, de egyéb következményei is lehetnek a családot és az elkövetőket érintően - közölte dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész.

Mint ismertette, Hevesi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádol egy 45 éves bogácsi férfit, aki most éppen a börtönben ül. A vádlott még tavaly januárban követett el lopást egy hevesi áruházban úgy, hogy ebbe a kamasz fiát is bevonta. A gyerek éppen szökésben volt abból az állami gyermekotthonból, ahová a gyámhatóság még 2021-ben elhelyezte, így aktuálisan az apja gondozása és felügyelete alatt állt. A büntetett előéletű férfi ezt az állapotot arra használta fel, hogy bűnbe vigye utódát, akit a boltban arra kért, hogy rejtsen a táskájába két, sebtében ellopott pulóvert, és azokat fizetés nélkül vigye ki az üzletből. A terv végül nem vált be, a gyerek a pénztárnál lebukott, a biztonsági őr pedig kihívta a rendőrséget.

Jogszabály:

A Büntető Törvénykönyv szabadságvesztéssel rendeli büntetni a kiskorú veszélyeztetését, amit bűntettként határoz meg. Ezt a bűntettet az a felnőtt követi el, aki kiskorút – vagyis tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt – bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír, vagy erre törekszik, továbbá az is, aki kiskorút bűncselekmény elkövetéséhez felajánl. A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy (jellemzően a szülő) ezeken a konkrét magatartásokon kívül azzal is megvalósíthatja a bűncselekményt, ha olyan súlyosan megszegi a gondozási, nevelési, felügyeleti kötelességét, hogy azzal már a kiskorú fejlődését veszélyezteti.

A 15 ezer forint értékű lopás miatt szabálysértési eljárás indult, melynek keretében akár fegyintézetben letöltendő elzárás is kiszabható a két tolvajjal szemben - fogalmazott a sajtószóvivő ügyész.

Hozzátette, kiskorú veszélyeztetése miatt az apa ellen külön megindított büntetőeljárásban az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés és meghatározott foglalkozástól eltiltás büntetés kiszabását indítványozta a vádiratában. A bíróság ezt az ügyészi indítványt elfogadva büntetővégzésével a férfit egy év, végrehajtásában négy évre felfüggesztett börtönre ítélte és eltiltotta őt minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését felügyeletét, gondozását, vagy gyógykezelését végezné.

Az eset kapcsán az illetékes gyámhivatalnál külön hatósági eljárás indult a fiatalnak az őt veszélyeztető családból történő végleges kiemelése érdekében - közölte dr. Konkoly Thege László.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)