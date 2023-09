Az 1994. évi XXXIV. törvény V. fejezete szabályozza, hogy mely cselekedetek sorolandók e hazai fegyveres testület munkatársainak a jogkörébe. Mindenekelőtt az intézkedés. Ez kötelességük is, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt, cselekményt észlelnek. S akkor is, ha ilyesmit a tudomására hoznak. Halaszthatatlan esetben akkor is intézkedniük kell, amikor történetesen nincsenek szolgálatban, s persze erre alkalmas állapotban vannak. Magyarán ittasan például nem intézkedhetnek.

Vannak megkötések a jogszabály szerint: részrehajlás nélkül, arányosan kell tenniük a törvényben előírt dolgukat. Közbiztonságot fenyegető veszélyhelyzet elhárításában közre kell működniük.

Pofon helyett törvényes fellépés

Közterületen szolgálatot ellátó járőrtag mesélte el portálunknak az egyik, intézkedéssel összefüggő élményét. Az 1990-es évek első felében hazánkban elharapózott a szabadosság az utcákon, a tereken. Egerben meglehetősen kapatos ifjak a város központi részén törtek-zúztak, padokat, köztéri lámpákat rongáltak meg, szeméttartókat borítottak fel. Jelezték az egyenruhásnak a járókelők a történteket. Mikor odaért a dühöngőkhöz, s a randalírozás, a rongálás befejezésére szólította fel a fiatalokat, közülük ketten káromkodva és röhögve, őt szidva a lába elé dobták a személyi igazolványukat. Az egyenruhás, mint mondta, legszívesebben atyai pofonnal reagált volna, ám neki intézkednie kellett, s kilátásba helyezte a rendőrbot használatát. Ez hatott. Utána a társával már nyugodtan végezhették a munkájukat.

S hogy miként léphetnek fel a rendőrök? A határozottságon, a célzatosságon, a már említett arányosságon túl kényszerítő eszközöket is bevethetnek, leginkább ellenszegülés megtörése, támadás, illetve az intézkedés alá vont személy önkárosításának megakadályozása érdekében. Ez lehet testi kényszer, bilincs, vegyi vagy elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap használata. Ha szükséges, szájkosárral ellátott szolgálati kutyát is alkalmazhatnak. Járművet megállásra szólíthatnak fel, útzárat létesíthetnek, s akár lőfegyvert is bevethetnek. Csapaterővel fellépés, továbbá a tömegoszlatás is a lehetőségeiket növeli.