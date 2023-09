Hogy egyetlen csoporthoz köthetők-e a az elmúlt időszak történései, egyelőre nem állapítható meg teljes bizonyossággal, ám tény, hogy kedden rendőrkézre került egy háromfős bűnbanda.

A gyanúsítottak ez alkalommal a selypi vasútállomáson próbáltak két járgány meglovasítani. A lakatokat lefeszítették, majd nyeregbe pattantak, ám ez alkalommal a lőrinci polgárőrök a volt cementgyár melletti, Zagyvaszántó felé vezető úton lefülelték őket, s átadták a rendőröknek.

A társaság tagjai információnk szerint a Nógrád vármegyei Jobbágyiból valók, ami alig tíz kilométerre található cselekedetük helyszínétől. Érdekesség, hogy az egyik feltételezett tettes mindössze 13 éves.

A térségi internetes oldalakon máris jelentkezett az egyik bringa tulajdonosa, aki felismerte a kerékpárját.

Emellett más bűntettek is borzolják a környéken élők kedélyeit. Szombaton az egyik pizzériában egy pénztárcát emeltek el ismeretlenek – róluk kamerafelvételt is közzé tettek az egyik közösségi oldalon –, Zagyvaszántón pedig a személygépkocsikból próbálnak ellopni mindenféle, az utastérben felejtett dolgokat. Utóbbi esetről is készült felvétel.