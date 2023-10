A laktanyát tíz éve, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által indított őrs program keretén belül, 2013. szeptember másodikán ünnepélyes keretek között adták át azzal a céllal, hogy tovább erősítse a közbiztonságot, segítve a tűzmegelőzést és a veszélyhelyzetek kezelését Füzesabonyban és térségében - tudatta portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Mint közölte, az ünnepség Plachi Péter tűzoltó ezredes, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének köszöntőjével kezdődött, az ezredes kiemelte, hogy az őrs kitűnő példája annak, hogy a hivatásos állomány és a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai hogyan működnek együtt a képzésekben, és a különféle katasztrófavédelmi műveletekben. Ezt követően Vörös Tamás tűzoltó alezredes, Eger város tűzoltóságának parancsnoka tartott beszédet. A parancsnok elmondta, hogy: „Tűzoltónak lenni a bátorságot, elszántságot, áldozatkészséget, emberbaráti szeretetet, illetve a hűséget jelenti abban, amit az esküben az állomány tagjai vállaltak. Ezután Nagy Gergely tűzoltó százados, a füzesabonyi katasztrófavédelmi őrs parancsnoka képekben bemutatta az őrs tíz éves történetét, kiemelve a jelentősebb beavatkozásokat. Ezt követően a 10 éves szolgálat tiszteletére a vezetők koszorúkat helyeztek el az őrs épületén, majd az ünnepséget Nagy Csaba, a település polgármesterének pohárköszöntőjével zárták.

Az őrs az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén biztosítja az élet és az anyagi javak védelmét. A szolgálatot teljesítő tűzoltók mintegy huszonkilencezer ember védelméről gondoskodnak tizennégy településen. A lakosság a megalakulás óta nagyobb biztonságban érezheti magát, hiszen rövidebb idő alatt érkezik meg a segítség. Füzesabony város fontos közúti és vasúti csomópont, az autópálya és a vasút is a település mellett halad el, ebből adódóan a veszélyeztetettség is nagyobb. Az őrs összesen húsz fővel látja el feladatait. Itt dolgozik a katasztrófavédelmi megbízott is, aki a polgári védelmi feladatokon túl a hatósági tevékenységben is részt vesz, kapcsolatot tart a védekezésben együttműködő szervezetekkel, önkormányzatokkal és a közbiztonsági referensekkel. Az induláskor egy Mercedes Rosenbauer 1124 TLF 2000 típusú, napjainkban már egy Renault Midlum Aquadux X3000 típusú modern gépjárműfecskendő négy fővel áll készenlétben a nap 24 órájában.

Nagy Csaba arról is tájékoztatott, hogy a hivatásos tűzoltókat a tíz év alatt több mint kétezer alkalommal riasztották. A téves jelzéseken felül 1021 alkalommal tűzeseteknél, 767 esetben pedig műszaki mentéseknél avatkozott be a négy fős egység. A tavalyi száraz időjárás miatti vegetációs tüzek az őrsre is nagy terhet róttak, a tűzesetek száma 2022-ben volt a legmagasabb, 206 alkalommal oltottak az őrs hivatásos tűzoltói. Az egyik kiemelt beavatkozás 2021. áprilisában történt, amikor kigyulladt egy négyezer négyzetméter alapterületű üzemcsarnok tetőszerkezete Füzesabonyban, a Kerecsendi úton. A helyszínre a füzesabonyi, az egri, a mezőkövesdi hivatásos és helyi önkéntes tűzoltók nyolc gépjárművel vonultak, több mint húsz tűzoltó a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, három vízsugárral oltotta el a lángokat. Az utómunkálatok során a tűzoltók nyolcvan négyzetméteren a tető lemezborítását is megbontották, hogy a parázsló részeket véglegesen el tudják oltani, majd egy nagy teljesítményű ventilátorral átszellőztették a csarnokot.